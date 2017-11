Mavi, madre de Carlos Palomino: “Que su sangre no haya sido en vano”

En este décimo aniversario del asesinato de Carlos por un militar neonazi, recordamos junto a Mavi, madre de Carlos Palomino, aquellos días, aquella época de lucha y unidad antifascista que hizo temblar los cimientos de Madrid y que se tradujo en casi dos años de intensas movilizaciones, entre el asesinato y la celebración del juicio en septiembre del 2009.

A Mavi le arrebataron a su hijo por acudir a protestar contra una manifestación racista convocada por el partido neonazi Democracia Nacional, desde entonces siempre ha estado al lado del movimiento antifascista y junto a otras víctimas del terror fascista. Mavi charla con La Haine tras el acto de homenaje a las víctimas del fascismo que tuvo lugar en el CSO La Traba.

Han pasado ya diez años de aquella fatídica mañana ¿Cómo estás afrontando este décimo aniversario del asesinato de Carlos?

Es un aniversario importante, son diez años, diez años en los que no hemos olvidado, hemos continuado la lucha y debemos seguir en ella y no retroceder.

En este acto internacional que ha tenido lugar hoy aquí, he sentido el apoyo y la empatía degente de otros lugares que tienen los mismos problemas que tenemos nosotras aquí. Tenemos que luchar todos al unísono, esa es nuestra mejor baza: unirnos todas para luchar contra el fascismo.

El asesinato de Carlos desencadeno una época muy fuerte de lucha y movilizaciones en Madrid y en otras partes del estado ¿Cómo recuerdas aquellos años?

Lo que más recuerdo de aquellos primeros años fue la total criminalización desde todos los medios de comunicación tanto a mi hijo, como a todo el movimiento antifascista.

Fue muy duro, tenía que escuchar muchas veces a gente que sólo absorbía la información manipulada y tergiversada que daban las distintas televisiones, cuya a única intención era la de criminalizar al antifascismo. Yo muchas veces les decía que no hay que mirar al movimiento antifascista por la ropa o por el pelo que lleven, sino por el sentimiento que llevan en la cabeza, de libertad y igualdad. El fascismo, en cambio lleva unos sentimientos de odio y de desigualdad.

En el momento político actual que estamos viviendo ahora mismo en el estado español, ¿En qué situación crees que se encuentra el movimiento antifascista? ¿Crees que el fascismo está resurgiendo?

Actualmente estoy viviendo en Cataluña y sé lo que está ocurriendo allí, lógicamente estoy en contra del golpe de estado que se ha producido en Cataluña, yo misma también estuve el día 1 de Octubre en una mesa votando y defendiendo el colegio electoral desde las 5 de la mañana junto a muchas otras personas. El tema no es tanto si somos catalanes o somos españoles, yo soy extremeña y ahora vivo en Cataluña, pero tengo claro que no me considero española, el régimen español no es mi régimen, ellos nos hablan de que el referéndum era ilegal, mientras nosotras llevamos años soportando a un monarca ilegal e impuesto por el franquismo. Hoy por hoy, lo que debe de haber es una respuesta y un apoyo de todo el antifascismo y la izquierda en apoyo a Cataluña.

En cuanto al fascismo,digamoslo claramente, los sicarios del estado, están actuando por orden de los que están en el gobierno. Están dando palizas, buscando peleas y haciendo muchas cosas condenables, pero ellos siempre se van de rositas, la represión siempre va hacia el otro lado. En cambio la otra parte está respondiendo con mucha tranquilidad y no está usando la violencia para nada.

Llevamos años en una dictadura encubierta y enmascarada, pero desde hace 3 meses para acá se han descubierto totalmente. El poder se ha quitado la careta. Tenemos a todos los herederos franquistas en las instituciones y en la judicatura.

Frente a la lacra de las agresiones fascistas ¿Crees que las leyes han hecho algo o en cambio crees que siguen actuando con total impunidad?

Siguen con absoluta impunidad, y a día de hoy más todavía. Hoy en día es el gobierno el que está utilizando a sus cachorros y por mucho que estos hagan el gobierno siempre les defenderá. No hemos adelantado nada, el antifascismo sigue criminalizado, a nosotros nos detienen por cualquier causa, a nosotras nos meten el régimen FIES, la ley antiterrorista, y a ellos como mucho los llaman a declarar y les sueltan con una palmadita en la espalda.

Para terminar, ¿Qué mensaje le quieres transmitir al movimiento antifascista en este décimo aniversario del asesinato de Carlos?

Ahora más que nunca, en este décimo aniversario, no sólo por Carlos, sino por tod@s las que han caído a manos del fascismo, pido que su sangre no haya sido en vano. Esa sangre se ha derramado por un defender un mundo mejor, yo creo que si que existe ese mundo mejor, pero tenemos que sacarlo, tenemos que luchar por él, y no hay lucha sin sacrificios.

Le pido al movimiento antifascista de hoy, al antifascismo de ahora, que se comprometa, que la lucha siga adelante, que no nos dejemos pisar, que nos demos cuenta de que los fascistas están avanzando, que no podemos permitir eso. Nuestro lema es ¡No pasarán! y es hora de llevarlo a la práctica. Tenemos que reorganizarnos y reestructurarnos tod@s, porque somos muchos más y podemos con ellos. Tenemos que demostrarlo y no permitirles más sangre de l@s nuestr@s. No vamos a permitir que caiga un@ más de los nuestros. Y ante cada agresión que haya una importante respuesta.

Muchas gracias Mavi. ¡Un fuerte abrazo!

De nada. ¡A vosotros!

Intervención de Mavi, al término de la multitudinaria manifestación en homenaje a Carlos y las víctimas del fascismo:

Boro LH